В Новосибирскую область придет шквалистый ветер до 25 метров в секунду

В Новосибирскую область придет шквалистый ветер с порывами до 25 метров в секунду. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирскую область придет шквалистый ветер с порывами до 25 метров в секунду. Об этом сообщает Западно-Сибирский Гидроментценр.

— Во вторник, 28 июня, в Новосибирской области ожидаются кратковременные дожди и грозы, ночью и утром возможны туманы. Температура воздуха поднимется до плюс 9-14 градусов ночью, плюс 18-23 градусов днем. Ветер будет дуть со средней скоростью 6-11 метров в секунду, при грозах возможны порывы до 25 метров в секунду, — сообщили синоптики.

Сервис Яндекс. Погода дает более благоприятный прогноз. На 28 июня местные синоптики обещают сибирякам температуру воздуха 17-19 градусов и ветер 3-5 метров в секунду.

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