Новосибирцев пригласили обсудить дизайн-проект реконструкции парка имени Кирова

Жители Новосибирска смогут обсудить дизайн-проект реконструкции парка имени Кирова. Фото: Зеленый Новосибирск

Жителям Новосибирска предложили поучаствовать в общественном обсуждении дизайн-проекта реконструкции парка имени Кирова. Об этом сообщили на сайте мэрии.

- Обсуждение дизайн-проекта проходит на портале «Зеленый Новосибирск». Внести свой вклад можно будет до 11 июля, - рассказали местные власти.

Парк имени Кирова находится в Ленинском районе. Он располагается между улицами Станиславского, Широкой и Котовского.

- В парке планируется восстановить ландшафт в классическом стиле. Там должны появиться тематические сады, парковые скульптуры, система освещения и многое другое, - отметили в мэрии.

Дизайн-проект разработала концепт-мастерская «GOTHICA» и архитектурное бюро «СолАрт».

В пятницу, 1 июля, местные жители смогут обсудить проект очно. Встреча пройдет в большом зале администрации Ленинского района.

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