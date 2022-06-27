Друг новосибирца, потерявшего сумку с семью миллионами, дал показания в суде

Друг потерпевшего (справа) сам проходит обвиняемым по другому делу. Фото: Никита Манько // соцсети

В Новосибирске главный свидетель по делу о краже сумки с 7 млн рублей дал показания в суде. Итоги заседания озвучили в прокуратуре:

- Суд вызвал для дачи показаний 38-летнего Тимура Шпехт* , он подтвердил свои слова на следствии. Сказал, что не помнит, была ли сумка у потерпевшего Владимира Лисивцева* в принципе. Целью встречи был отдых в ресторане, – сообщила КП-Новосибирск старший помощник прокурора Октябрьского района Жанна Леонова.

Напомним, главный свидетель Шпехт* сам проходит обвиняемым по другому процессу. Его обвиняют в попытке мошенничества в особо крупном размере.

История, в которой замешан Шпехт, такова: два бизнесмена стали делить общую недвижимость — два участка земли с домами. В хорошем месте, рядом со зданием ГПНТБ. Один решил обмануть партнера и завел фирму в долги: заказал проектные работы на участке на 7 миллионов и не оплатил их. А Шпехт в арбитраже за эти долги пытался отобрать недвижимость ценой 18 миллионов. В интересах этого самого коммерсанта. Теперь оба под подпиской о невыезде и уголовной статьей о мошенничестве в особо крупном размере.

Дело Шпехта ушло в суд в октябре прошлого года. Пропажа сумки друга Шпехта случилась в ноябре, спустя несколько дней после начала процесса. На допросе Шпехт, как свидетель, божился, что сумку не заметил.

При этом в двух не связанных друг с другом уголовных делах фигурирует похожая сумма – 7 млн 10 тысяч рублей. Именно такой ущерб от потери сумки с деньгами заявил друг Шпехта Владимир Лисивцев*.

Напомним, сумку нашла 44-летняя уборщица Айнагул. Она уверяет, что денег внутри не было. Однако полиция арестовала ее по подозрению в краже 7 млн рублей. Больше полугода женщина находится в СИЗО.

На прошлом заседании суд заслушал показания потерпевшего. Тот отказался от иска к уборщице на 7 млн рублей.

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