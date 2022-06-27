В Новосибирске у автобетоносмесителя опрокинулся барабан

В Новосибирске у бетономешалки опрокинулся смесительный барабан. Фото: АСТ-54
В Новосибирске на Большой улице у бетономешалки опрокинулся смесительный барабан. Об этом рассказали в группе «АСТ-54».
- На Большой у поворота к «Ленте» произошла внеплановая разгрузка автобетоносмесителя Volvo, - сообщили очевидцы.
Неизвестно, что послужило причиной аварии. Также нет информации, был ли автобетоносмеситель загружен.
В комментариях интернет-пользователи высказались по поводу увиденного.
- Время и нещадная эксплуатация.
- 15 лет на стройке, но такой выгрузки не приходилось видеть, - написали подписчики паблика.
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