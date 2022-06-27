Жители Новосибирской области стали реже умирать от сердечно-сосудистых заболеваний

Замминистра здравоохранения Лада Шалыгина отметила, что снижение летальности от сердечно-сосудистых заболеваний в 2022 году связано. Фото: Александр ЧЕРНЫХ

В Новосибирской области снизилась смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. При этом, в регионе увеличилось количество сосудистых центров и первичных сосудистых отделений, а также вырос штат врачей-кардиологов

Задачи улучшения медицинской помощи при болезнях системы кровообращения входит в национальный проект «Здравоохранение». Повышение доступности и качества оказания медпомощи при болезнях системы кровообращения обсудили на заседании коллегии министерства здравоохранения Новосибирской области.

Замминистра здравоохранения Лада Шалыгина отметила, что снижение летальности от сердечно-сосудистых заболеваний в 2022 году связано, в первую очередь, в целом с улучшением эпидобстановки и возможностью оказания как экстренной, так и плановой медпомощи.

Главный кардиолог региона Оксана Дуничева рассказала, что смертность от болезней системы кровообращения на 100 тысяч населения в Новосибирской области за 2021 год снизилась, по сравнению с 2020 годом на 3, 9%. При этом первичная заболеваемость сердечно-сосудистой патологией за этот же период выросла на 15, 1%.

Штатная численность врачей-кардиологов в регионе увеличилась на 6, 5%. Расширилась сеть региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений. За счет этого на 10, 5% выросла доля больных, госпитализированных в профильные отделения. Увеличилась выявляемость артериальной гипертензии среди взрослого населения. Охват диспансерным наблюдением данной категории больных вырос на 8, 7% и составил в 2021 году 95, 5%.

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