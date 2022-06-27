81-летний мужчина умер от коронавируса в Новосибирской области

Коронавирусом за сутки заболели меньше полусотни человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Новосибирской области от коронавируса за сутки умер один пациент. Это был 81-летний мужчина. Об этом сообщает оперативный штаб.

– За прошедший день прибавилось 49 заболевших коронавирусом, из них 8 детей. Выздоровели 54 пациентов. В отделениях реанимации находятся 40 человек. На ИВЛ – 6 пациентов, – сообщают в оперштабе.

Сейчас в больницах региона с коронавирусом и подозрением на него лежат 492 пациента, из них 6 детей. Всего переболели коронавирусом более 260 тысяч новосибирцев.

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