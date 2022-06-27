На вокзале Новосибирск-Главный у пассажира украли багаж

В Новосибирске у мужчины украли багаж на вокзале. Фото: стоп-кадр

В Новосибирске задержали мужчину, который украл чужой багаж. Информация появилась на сайте УТ МВД СФО.

- О пропаже сообщил транспортным полицейским 30-летний мужчина. В его сумке находились личные вещи и денежные средства. Пассажир рассказал, что ненадолго оставил багаж без присмотра и вышел из здания вокзала. А когда вернулся, сумки уже не было, - уточнили в ведомстве.

Сотрудники транспортной полиции изучили записи с камер видеонаблюдения и вышли на след подозреваемого. Оказалось, что кражу совершил 36-летний уроженец ближнего зарубежья без определенного места жительства.

- Подозреваемый отдыхал в зале ожидания вокзала Новосибирск-Главный. В какой-то момент в его поле зрения оказалась оставленная без присмотра сумка. Мужчина забрал ее себе и ушел. Злоумышленника задержали в нескольких кварталах от вокзала, - добавили в УТ МВД СФО.

Ущерб составил 38 тысяч рублей. Против злоумышленника завели уголовное дело по статье «Кража». Мужчину заключили под стражу.

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