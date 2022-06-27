Через плотину ГЭС в Новосибирске пропустят плавающую древесину

Через плотину Новосибирской ГЭС пропустят топляк.
Фото: Мария ЛЕНЦ
Плавающую древесину пропустят через водосливную плотину Новосибирской ГЭС. Об этом сообщили в мэрии.
- Как сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба города Новосибирска, пропуск древесины состоится в ночь с 27 на 28 июня с 2:00 до 8:30, - говорится на официальном сайте города Новосибирска.
Дело в том, что с течением времени на плотине скапливаются деревья и палки. Все это называют топляком. Чтобы очистить пространство для навигации, топляк сбрасывают в нижний бьеф (это часть водного объекта, которая примыкает к гидротехническому сооружению – прим. ред.).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер