Через плотину ГЭС в Новосибирске пропустят плавающую древесину

Через плотину Новосибирской ГЭС пропустят топляк. Фото: Мария ЛЕНЦ

Плавающую древесину пропустят через водосливную плотину Новосибирской ГЭС. Об этом сообщили в мэрии.

- Как сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба города Новосибирска, пропуск древесины состоится в ночь с 27 на 28 июня с 2:00 до 8:30, - говорится на официальном сайте города Новосибирска.

Дело в том, что с течением времени на плотине скапливаются деревья и палки. Все это называют топляком. Чтобы очистить пространство для навигации, топляк сбрасывают в нижний бьеф (это часть водного объекта, которая примыкает к гидротехническому сооружению – прим. ред.).

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