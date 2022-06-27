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Общество27 июня 2022 10:03

Клиентам доступна бесконтактная оплата через СБП в 500 салонах связи Tele2

Сибирь - Tele2 ввел возможность оплаты покупок в своих салонах связи с помощью Системы быстрых платежей (СБП) - для этого посетителю достаточно отсканировать QR-код
Фото предоставлено отделом по работе со СМИ макрорегиона «Сибирь» Tele2.

Фото предоставлено отделом по работе со СМИ макрорегиона «Сибирь» Tele2.

Решение не только удобно для клиентов, которым не нужно брать с собой карту, но и избавляет дилеров от многих хлопот. Технический интегратор Invoice берет на себя заботы по поддержке решения, а партнерам Tele2 не нужно устанавливать специальное ПО для приема платежей через СБП.

Клиенты Tele2 могут оплачивать покупки безналичным способом с помощью QR-кодов в более чем 500 торговых точках. Проект успешно пилотировали в Рязани, Кирове, Курске, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Ульяновске, Ижевске, Волгограде, Перми, Оренбурге, Челябинске, Новосибирске, Кемерове, Красноярске, Иркутске, Улан-Удэ, Владивостоке. Решение масштабируется по всей России и в скором времени охватит 1500 точек.

Для оплаты покупки нужно навести камеру на QR-код, размещенный на кассе или в предварительном чеке. Далее клиент попадает на страницу, где видит состав и сумму заказа, а затем - список банковских приложений, через которые можно провести оплату.

СБП в салонах Tele2 интегрировала компания Invoice. Для дилера это более удобно, чем прямая работа с банком. Invoice избавляет точку от необходимости вручную сверять документы и устанавливать специальное ПО, берет на себя все технические вопросы по обслуживанию системы. Чтобы организовать прием платежей через СБП c Invoice, партнеру Tele2 потребуется только провести специальные настройки в 1С.

Денис Голещихин, директор Tele2 Retail:

- Мы наблюдаем активное развитие Системы быстрых платежей Банка России, этот сервис становится все более востребован. Наши партнеры получили возможность приема безналичных платежей на базе технологии QR-кодов. В сотрудничестве с Invoice мы продолжаем работать над тем, чтобы удобный сервис СБП стал доступен как можно большему числу пользователей в разных регионах нашей страны. Клиенты уже давно привыкли к бесконтактной оплате, и благодаря СБП им не надо брать с собой пластиковую карту, волноваться о безопасности и вводить PIN-код.

Илья Агафонов, коммерческий директор Invoice:

- CБП выгоднее и быстрее, чем классический эквайринг, а с QR-кодом от Invoice сервис стал еще удобнее. В течение ближайших двух лет СБП станет основным каналом приема платежей в C2B-сегменте в России. В начале года число покупок через СБП в некоторых магазинах с Invoice уже составило 60% от безналичного оборота. Помимо этого, сервис позволяет менеджменту Tele2 своевременно видеть статистику и аналитику по всем магазинам и партнерам в одном интерфейсе.