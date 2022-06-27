На Михайловской набережной под ноги новосибирцам вылезла ядовитая многоножка скутигера

В Новосибирске на набережной заметили гусеницу, похожую на сколопендру. Фото: предоставлено читателями.

В Новосибирске выпускники заметили на Михайловской набережной необычную шуструю гусеницу с усами с обеих сторон и кучей ног. Многоножку опознал зоолог Алексей Яновский.

– Это многоножка мухоловка. Членистоногое, но не насекомое – это разные систематические группы, – рассказал КП-Новосибирск ученый.

Такую многоножку еще называют скутигерой. Она, как и похожие на нее мокрицы и сколопендры, не безвредна. Мухоловка впрыскивает яд в своих жертв, а человека может укусить.

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