В Купино Новосибирской области ураган повредил крыши домов

В Купино гроза застала местных жителей врасплох. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Новосибирской области город Купино попал во власть стихии. Сильный ураган снес крыши домов и повредил различные конструкции, рассказал на оперативном совещании правительства министр образования региона Сергей Федорчук.

- В минувшие выходные непогода застала жителей Купино врасплох. Из-за грозы, сопровождающейся шквалистым ветром, пострадали крыши общеобразовательных организаций и колледжей, - сообщил министр.

Сергей Федорчук добавил, что последствия непогоды ликвидируют. Масштаб ущерба еще предстоит оценить.

Ранее КП-Новосибирск писала, что ураган снес 40 крыш во время грозы в Новосибирской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber