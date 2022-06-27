В Купино Новосибирской области ураган повредил крыши домов

В Купино гроза застала местных жителей врасплох.
Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
В Новосибирской области город Купино попал во власть стихии. Сильный ураган снес крыши домов и повредил различные конструкции, рассказал на оперативном совещании правительства министр образования региона Сергей Федорчук.
- В минувшие выходные непогода застала жителей Купино врасплох. Из-за грозы, сопровождающейся шквалистым ветром, пострадали крыши общеобразовательных организаций и колледжей, - сообщил министр.
Сергей Федорчук добавил, что последствия непогоды ликвидируют. Масштаб ущерба еще предстоит оценить.
Ранее КП-Новосибирск писала, что ураган снес 40 крыш во время грозы в Новосибирской области.
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