В Новосибирске мотоциклист и его пассажир пострадали в ДТП на Челюскинцев. Фото: ГИБДД по НСК.

Ночью 27 июня в Железнодорожном районе Новосибирска произошло жёсткое ДТП с участием мотоциклиста. Об этом рассказали в ГИБДД по Новосибирску.

- В 3:15 водитель мотоцикла «КАВАСАКИ» 1994 года рождения ехал по Нарымской улице со стороны улицы Державина в сторону улицы 1905 года. В пути, напротив дома № 48/1 на улице Челюскинцев, не справился с управлением и наехал на бордюрный камень, – говорится в сообщении Госавтоинспекции.

В аварии пострадали мотоциклист и его пассажир, парень 1994 года рождения. Их госпитализировали с различными травмами.

С начала 2022 года в Новосибирске произошло 18 ДТП с участием мотоциклистов, добавили в ГИБДД.

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