Под Новосибирском завалился набок прицеп фуры. Фото: стоп-кадр

На 97-м километре трассы Новосибирск-Ташанта завалился прицеп фуры. Об этом сообщили в группе «АСТ-54».

- По предварительной информации, никто не пострадал, - написали очевидцы произошедшего.

Из-за ДТП с участием фуры на данном участке трассы начал образовываться затор. Водителям приходилось объезжать препятствие через сплошную.

Неизвестно, из-за чего перевернулся прицеп. Вполне возможно, что причиной стала скользкая после дождя дорога.

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