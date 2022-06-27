Под Новосибирском завалился набок прицеп фуры. Фото: стоп-кадр
На 97-м километре трассы Новосибирск-Ташанта завалился прицеп фуры. Об этом сообщили в группе «АСТ-54».
- По предварительной информации, никто не пострадал, - написали очевидцы произошедшего.
Из-за ДТП с участием фуры на данном участке трассы начал образовываться затор. Водителям приходилось объезжать препятствие через сплошную.
Неизвестно, из-за чего перевернулся прицеп. Вполне возможно, что причиной стала скользкая после дождя дорога.
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