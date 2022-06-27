В Новосибирске парень и девушка, убившие пенсионерку креслом, извинились в суде перед ее дочерью

Убившие пенсионерку креслом молодые люди извинились перед дочерью погибшей. Фото: Анна ПАШАГИНА

В Новосибирске прошел суд над молодыми людьми, которых обвиняют в убийстве пенсионерки. Они выбрасывали мебель из окна, когда внизу гуляла пожилая женщина. На судебном заседании в понедельник, 27 июня, обвиняемые извинились перед дочерью погибшей.

– Я приношу свои искренние извинения, так как я не хотел этого делать. Это трагическая случайность, от этого никто не застрахован. Я никогда в жизни не хотел, чтобы так с кем-то произошло, – признался парень.

Он уточнил, что не мог выплатить моральную компенсацию, потому что был в СИЗО. Однако молодой человек добавил, что все выплатит, находясь под домашним арестом. Парень отметил, что в СИЗО ему не понравилось и никаких хороших «новых ощущений» он не испытал.

Кресло вылетело с 7 этажа. Фото: Анна ПАШАГИНА

Вторая обвиняемая напомнила, что не признает свою вину в преступлении, так как не скидывала кресло с 7 этажа. Девушка считает незаконным то, что ее удерживали под стражей до изменения меры пресечения. Она выразила свои соболезнования дочери погибшей, однако та ни их, ни извинения не приняла.

Дело отложили до 17 июля. На следующем заседании будут опрашивать свидетелей.

Напомним, 3 марта на Вокзальной магистрали на голову пенсионерки упало кресло. Она вышла погулять с собакой, когда молодые арендаторы решили выкинуть мебель из окна. Женщина погибла на месте.

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