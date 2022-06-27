Новосибирские госслужащие обучились бережливому производству

Фото: предоставлено Агентством инвестиционного развития НСО.

Трехдневный курс, организованный на базе учебного центра «Фабрика процессов», проходили сотрудники министерств экономического развития, строительства, ЖКХ и энергетики, природных ресурсов и экологии, транспорта и дорожного хозяйства, центра «Мой бизнес».

– На обучении я рассказываю про бережливые подходы, инструменты, которые помогут улучшить процессы. Даю информацию про нацпроект «Производительность труда», задачи, стоящие перед предприятием-участником, и подходы, которые применяются для достижения показателей. А также прошу посмотреть госслужащих на процессы в их работе другим взглядом. В итоге сотрудники видят, что речь не только о производстве, и понимают, какие подходы могут применить в своей работе, – отмечает тренер-консультант ФЦК Дарья Мовлян.

Фото: предоставлено Агентством инвестиционного развития НСО.

Во время курса госслужащие изучили, как запустить проект по улучшениям административных процессов, организовать рабочее место по системе 5С, а также инструмент бережливого производства «Картирование», помогающий выявить проблемы, уделили внимание методике решения проблем и управлению изменениями.

– Частично в работе мы используем улучшения, о которых говорили на обучении: внедряем электронный документооборот, разрабатываем чат-ботов, голосовых ботов, наши сотрудники постоянно предлагают возможности решения тех или иных проблем. Сейчас нам рассказали, как внедрять бережливое производство более структурированно, ведь для нас это дает много плюсов: рост работоспособности, снижение брака, и, главное, повышение уровня удовлетворенности клиентов, – говорит заместитель директора центра «Мой бизнес» Алексей Суманов.