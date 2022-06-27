Умерла Альбина Тиханова – звезда «Аритмии» и «Домашнего ареста» из Новосибирска

Альбина Степановна продолжала сниматься на пенсии. Фото: архив "КП"

Звезда сериала «Домашний арест» и фильма «Аритмия» Альбина Тиханова умерла в Москве в возрасте 75 лет. Об этом сообщила КП-Новосибирск близкая знакомая актрисы.

- Альбина Степановна умерла позавчера в 19-30 в реанимации. У неё была огромная воля к жизни, она хотела жить и мечтала о новой работе. Следила за своим давлением, выполняла предписания врачей. Ещё совсем недавно, чуть больше месяца назад, у неё были съемки в эпизоде художественного фильма. Ничего не предвещало трагедии, - сообщила КП-Новосибирск близкая знакомая актрисы.

Альбина Степановна Тиханова родилась 11 июня 1947 года в Новосибирске. В 1968 окончила Новосибирское театральное училище, работала в театре «Красный факел» и в Новосибирской филармонии. После переезда в Москву она много гастролировала по стране и продолжила играть в театре на сцене. Продолжая играть в театре, в 1983 году дебютировала в фильме «Прости меня, Алёша!». Сыграла более 30 ролей в кино и сериалах: «Московская сага», «Бумер-2», «Каменская», «Тихий Дон». Прославилась ролью в фильме «Аритмия» и получила награду в категории «Лучший актер второго плана» за роль сериале «Домашний арест».

- Альбина Степановна жила работой, роли в театре, роли кино были ее интересом, ее детьми, ее радостью и гордостью. Самые радостные моменты - аплодисменты зрителей и когда зрители стали ее узнавать на улице и говорить, что она в «Домашнем аресте» играла прекрасно, - сообщила знакомая актрисы.

Прощание с Альбиной Тихоновой пройдёт в ближайшие дни. Дату и место церемонии сообщат позже. Редакция КП-Новосибирск выражает соболезнования родным и близким Альбины Степановны Тихановой.

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