Новосибирский менеджер разбил окна внедорожника бутылкой и попал в суд

Разбитое стекло привело к уголовному делу Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Новосибирске начали судить менеджера за дебош в чужом дворе. Скандал случился 6 марта возле дома на улице Дуси Ковальчук, 89.

- Около 23:00 часов вечера обвиняемый в стадии алкогольного опьянения разбил бутылку об автомобиль Hyundai Tucson, принадлежащий местной жительнице. Мужчина разбил стекла автомобиля, причинив ущерб более 14,5 тысяч рублей, – сообщила КП-Новосибирск помощник прокурора Заельцовского района Светлана Левшакова.

Менеджера нашли по камерам и задержали. Он отказался признать вину. Суд назначил ему подписку о невыезде. Следователи определили, что обвиняемый напал на автомобиль из хулиганских побуждений. Ранее мужчина был не судим, не женат, детей нет.

Дело рассматривает Заельцовский районный суд

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