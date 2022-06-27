В Бердске прохожий прострелил водителю зеркало из травмата

Хулиганы в Бердске ночью стреляли по машинам. Фото: Артем ПОЖИНАЙЛОВ.

Ночью в понедельник, 27 июня, в городе Бердске Новосибирской области хулиганы стреляли по проезжающим автомобилям. Инцидент произошел в 2 часа ночи на перекрестке улиц Островского и Свердлова. Пуля прилетела в стекло зеркала заднего вида одного из автомобилей. Об этом КП-Новосибирск рассказал водитель Артем Пожинайлов.

– Это был прохожий. Стреляли из парка. Я полицию прождал 3 часа и не дождался. Вообще мне кажется, смысла в этом нет. Если все зеркало менять, обойдется в 3 тысячи, если найду только стекло, то около 1 тысячи рублей, – рассказал КП-Новосибирск Артем.

По словам водителя, выстрелов не было слышно, он заметил только поврежденное стекло.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber