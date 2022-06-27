В кабинете здоровья Российского Красного Креста пройдет день открытых дверей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

27 июня в Ресурсном центре Ленинского района пройдет день открытых дверей кабинета здоровья Российского Красного Креста. Приурочен он к 155-летию Российского Красного Креста.

Всех гостей ждет творческая программа, передвижная фотовыставка, различные мастер-классы, беспроигрышная лотерея, горячий чай и теплое общение. Начнется мероприятие по адресу: ул. Станиславского, 6, в 13.00, побывать там все желающие смогут в течение двух часов.

Записаться можно по тел. 8-960-765-70-01 (Виктор).

СПРАВКА КП

Кабинет здоровья - это комплекс различных занятий, рассчитанных на длительный срок и регулярное посещение. Программа включает занятия спортом в тренажерном зале, кружки по интересам, занятия в театральной студии. Основная цель проекта - помочь людям, достигшим пенсионного возраста и вышедшим на заслуженный отдых, продолжать активный образ жизни. Записавшись на занятия, люди имеют шанс самореализации в новых для них областях, а также возможность общаться, находить единомышленников. Тренировки проходят в тренажерном зале, но в теплое время года занятия проводят и на природе. ЛФК, растяжка, дыхательные практики - все это позволяет не только сохранить здоровье, но и приумножить его.

В день открытых дверей пройдет спортивная эстафета с ценными призами, организованная АНО «Доброе дело» в рамках проекта «Легкость, красота, здоровье» при поддержке министерства региональной политики в рамках грантового конкурса.