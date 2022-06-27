40 крыш снёс ураган во время грозы в Новосибирской области. Фото: Евгения ГУСЕВА

Последствия ураганного ветра обсудили на оперативном совещании в правительстве 27 июня. Непогода, бушевавшая в области в субботу, 25 июня, повредила 40 крыш, а также оставила многие здания без электричества. Информацию об этом озвучил первый замначальника ГУ МЧС РФ по Новосибирской области Евгений Лебедев.

По его словам, без света из-за урагана остались 3 тысячи жилых домов, 25 социально-значимых объектов в двух районах Новосибирской области. Известно также, что сильный ветер снёс 40 крыш зданий. В результате этого никто не пострадал. По словам Лебедева, специалисты главного управления работают в режиме повышенной готовности.

Ранее КП-Новосибирск писала, что МЧС выпустило предупреждение о шторме в Новосибирске.

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