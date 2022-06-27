В Новосибирске инструментальный завод ввел сокращенную рабочую неделю

Для сотрудников Новосибирского инструментального завода ввели сокращенную рабочую неделю.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Новосибирский инструментальный завод ввел для своих сотрудников сокращенную рабочую неделю. Об этом сообщил глава минпромторга региона Андрей Гончаров, выступая на оперативном совещании правительства.
- Причина в том, что спрос на продукцию резко уменьшился. Так, на данный момент три потребителя инструмента начали подавать меньше заявок, - объяснил Андрей Гончаров.
Госдеятель добавил, что продолжит внимательно следить за ситуацией.
- В скором времени логистические цепочки должны наладиться. В итоге обстановка на инструментальном заводе нормализуется, - высказался глава минпромторга региона.
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