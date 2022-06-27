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Общество27 июня 2022 6:40

В Новосибирске инструментальный завод ввел сокращенную рабочую неделю

Об этом сообщили на оперативном совещании правительства
Анастасия ХРОМЫХ
Для сотрудников Новосибирского инструментального завода ввели сокращенную рабочую неделю.

Для сотрудников Новосибирского инструментального завода ввели сокращенную рабочую неделю.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новосибирский инструментальный завод ввел для своих сотрудников сокращенную рабочую неделю. Об этом сообщил глава минпромторга региона Андрей Гончаров, выступая на оперативном совещании правительства.

- Причина в том, что спрос на продукцию резко уменьшился. Так, на данный момент три потребителя инструмента начали подавать меньше заявок, - объяснил Андрей Гончаров.

Госдеятель добавил, что продолжит внимательно следить за ситуацией.

- В скором времени логистические цепочки должны наладиться. В итоге обстановка на инструментальном заводе нормализуется, - высказался глава минпромторга региона.

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