Двоих новосибирцев будут судить за покушение на сбыт наркотиков

Двоих новосибирцев обвиняют в покушении на незаконный сбыт наркотиков.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Двое новосибирцев пойдут под суд за покупку 95 грамм наркотиков для сбыта. Об этом в понедельник, 27 июня, КП-Новосибирск рассказала старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ Евгения Чиханчина.
Двоих жителей левого берега Новосибирска обвиняют по статье за покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. За это им может грозить пожизненное лишение свободы.
В начале года обвиняемые купили в интернете запрещенное синтетическое вещество. Продавец сделал закладку в 72 пакетиках в Кировском районе Новосибирска. Там покупателей задержали сотрудники транспортной полиции и изъяли наркотики.
Уголовное дело передали в Дзержинский районный суд.
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