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Происшествия27 июня 2022 6:39

Двоих новосибирцев будут судить за покушение на сбыт наркотиков

Они купили запрещенные вещества, но не успели их продать
София БЕРЕЗОВСКАЯ
Двоих новосибирцев обвиняют в покушении на незаконный сбыт наркотиков.

Двоих новосибирцев обвиняют в покушении на незаконный сбыт наркотиков.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Двое новосибирцев пойдут под суд за покупку 95 грамм наркотиков для сбыта. Об этом в понедельник, 27 июня, КП-Новосибирск рассказала старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ Евгения Чиханчина.

Двоих жителей левого берега Новосибирска обвиняют по статье за покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. За это им может грозить пожизненное лишение свободы.

В начале года обвиняемые купили в интернете запрещенное синтетическое вещество. Продавец сделал закладку в 72 пакетиках в Кировском районе Новосибирска. Там покупателей задержали сотрудники транспортной полиции и изъяли наркотики.

Уголовное дело передали в Дзержинский районный суд.

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