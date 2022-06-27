Двоих новосибирцев будут судить за покушение на сбыт наркотиков

Двоих новосибирцев обвиняют в покушении на незаконный сбыт наркотиков. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Двое новосибирцев пойдут под суд за покупку 95 грамм наркотиков для сбыта. Об этом в понедельник, 27 июня, КП-Новосибирск рассказала старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ Евгения Чиханчина.

Двоих жителей левого берега Новосибирска обвиняют по статье за покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. За это им может грозить пожизненное лишение свободы.

В начале года обвиняемые купили в интернете запрещенное синтетическое вещество. Продавец сделал закладку в 72 пакетиках в Кировском районе Новосибирска. Там покупателей задержали сотрудники транспортной полиции и изъяли наркотики.

Уголовное дело передали в Дзержинский районный суд.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber