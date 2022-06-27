Мэр Анатолий Локоть назвал Новосибирск 129-летним подростком

Мэр Новосибирска назвал город подростком. Фото: стоп-кадр.

Мэр Анатолий Локоть сравнил Новосибирск с другими миллионниками и признал свой город подростком. Об этом градоначальник рассказал на Михайловской набережной во время празднования Дня города.

– Новосибирску – 129, и это подростковый возраст. Он подросток, он еще юноша, наш Новосибирск, – заявил мэр.

Анатолий Локоть отметил, что, как и всякому подростку, городу становится мала «одежда» – дороги, метро, парки и скверы. В этом году в подарок городу открыли обновленный Заельцовский парк, достроят 14-ую станцию метро и новый ЛДС.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала, как Анатолий Локоть отреагировал на оскорбления дизайнера Лебедева в адрес Новосибирска.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber