Новосибирских пенсионеров научат шить игрушки и готовить зефир

Спортивные занятия. Фото: Новосибирское областное отделение РКК.

Забота о пожилых людях - одно из главных направлений в работе АНО «Доброе Дело». Чтобы помочь пенсионерам, неравнодушные сибиряки при поддержке министерства региональной политики Новосибирской области начали проект «Бодрость, красота, здоровье».

- Это комплекс различных занятий, рассчитанных на длительный срок и регулярное посещение. Программа включает занятия спортом в тренажерном зале, кружки по интересам, занятия в театральной студии. Основная цель проекта - помочь людям, достигшим пенсионного возраста и вышедшим на заслуженный отдых, продолжать активный образ жизни. Записавшись на занятия, люди имеют шанс самореализации в новых для них областях, а также получают возможность общаться, находить единомышленников, - рассказывают организаторы.

Для занятий спортом необходимо пройти обследование у врача, который даст заключение, что пенсионеру не запрещено получать регулярные физические нагрузки. Тренировки проходят в тренажерном зале, но в теплое время года занятия будут проводить и на природе. ЛФК, растяжка, дыхательные практики - все это позволяет не только сохранить здоровье, но и приумножить его. А на творческих занятиях шьют и вяжут игрушки, готовят зефир и пастилу.

Творческие мастер-классы. Фото: Новосибирское областное отделение РКК.

Занятия в театральной студии дают пенсионерам возможность тренировать память, изучать культуру, заводить новые знакомства и чувствовать себя уверенно в любой ситуации. Люди золотого возраста учат стихи и выступают перед публикой, участвуют в театральных постановках и спектаклях, для которых сами шьют костюмы.

Регулярно организуются лекции, на которых специалисты рассказывают, как правильно питаться, готовить пищу, чтобы она приносила организму пользу. Проект специально разработан для пожилых людей, поэтому стать участником проекта могут граждане, которые достигли пенсионного возраста (55 лет - для женщин и 60 лет - для мужчин) или вышли на заслуженный отдых досрочно по любому основанию; не имеют медицинских противопоказаний (касается лиц, которые планируют заниматься на курсах, предполагающих физическую нагрузку).

Записаться на занятия можно по телефону +7-909-531-81-88 (Наталья)