Авиашоу в Мочище 2022 состоится 31 июля

Авиашоу в Мочище возвращается спустя три года. Фото: Влад КОМЯКОВ

Крупнейшее авиашоу в Мочище 2022 снова возвращается. Предыдущие два года его отменяли из-за пандемии коронавируса.

— Шоу состоится 31 июля. Состав участников и программа еще не учреждены. С потенциальными участниками договариваемся, хотим, чтобы был хороший состав в этом году, но пока ничего не согласовано, — сообщил КП-Новосибирск руководитель аэродрома «Мочище» Александр Осокин.

Напомним, шоу на аэродроме в Мочище имеет огромное значение не только для новосибирцев, но и для всей России. В 2019 году его посмотрели почти сто тысяч человек. Зрители приехали со всех уголков Сибири.

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