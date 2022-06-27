Новосибирская область получит 4,5 миллиарда рублей на строительство четвертого моста

Новосибирская область получит дополнительное финансирование для строительства четвертого моста через Обь. Фото: ГК "ВИС".

Правительство РФ передаст Новосибирской области 4,5 миллиарда рублей на строительство Центрального моста. В распоряжении правительства от 20 июня указано, что на строительство четвертого моста из федерального бюджета выделено 4,59 миллиарда рублей. Такая сумма указана за 2022 год.

В 2023 году правительство планирует выделить региону по концессионному соглашению 2,69 миллиарда рублей, а в 2025 году – 1,9 миллиарда.

Из внебюджетных источников за 2022 и 2023 годы поступят по 2,8 миллиарда рублей. Документ подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Как сообщает пресс-служба застройщика объекта – группы «ВИС», до конца 2022 года мост через Обь в Новосибирске будет готов почти на 80%.

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