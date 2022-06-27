В Новосибирске в 32 домах отключили горячую воду из-за повреждения трубы с кипятком. Фото: "АСТ-54".
В СГК прокомментировали инцидент с провалившимся асфальтом из-за повреждения трубы с кипятком в Новосибирске. ЧП произошло ночью 27 июня на перекрёстке улиц Богаткова и Национальной. Из-за порыва трубы горячую воду отключили в 7 многоквартирных и 25 частных жилых домах.
– По каналу вода пришла к точке выхода на поверхность – в районе дома по адресу Национальная, 27. В 4 часа утра – сразу по получении информации о порыве трубы, мы отключили дефектный участок, – сообщили КП-Новосибирск в СГК.
По информации пресс-службы компании, в понедельник, 27 июня, бригада откачает воду и ликвидирует провал асфальта. Кроме того, специалисты начнут подготовку к ремонту.
– Сроки устранения дефекта уточняются, – добавили в СГК.
Ранее местные жители сообщали, что из-за инцидента затопило огороды, дома и ошпарило животных.
– Так как вода вышла на поверхность вблизи частных домов, возможно причинение ущерба имуществу. Ответственность СГК застрахована, ущерб будет возмещен страховой компанией, пояснили в СГК.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Новосибирске провалился асфальт из-за прорыва трубы с кипятком
Горячей водой затопило участки, дома и ошпарило животных (подробнее)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер