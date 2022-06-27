Фестиваль фейерверков прошёл на набережной в Новосибирске. Фото: Анатолий ЛОКОТЬ.

В Новосибирске на Михайловской набережной прошёл фестиваль фейерверков. Яркие залпы пустили в небо в честь 129-летия города. Ранее КП-Новосибирск публиковала впечатляющие фото и видео шоу.

Первые залпы запустили в небо в 23:00. Длилось представление полчаса. Прошёл фестиваль в парке «Городское начало. На время представления движение по Октябрьскому мосту перекрывали.

После яркого шоу набережная опустела. Довольные зрелищем новосибирцы шли домой прямо по пустой проезжей части.

Ранее КП-Новосибирск рассказывала, как Новосибирск грандиозно отметил День рождения.

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