Новосибирцы ищут авторов записки из капсулы времени 2000 года

Новосибирцы нашли послание из прошлого в бутылке. Фото: Алексей СЕМЕНОВ.

В Новосибирске ищут авторов записки в капсуле времени. Бутылку из-под пива обанкротившейся в 2020 году компании «Оша» нашел отдыхающий Алексей Семенов на пляже в Завьялово Новосибирской области. Внутри был исписанный листок из блокнота с адресом и домашним телефоном, датированный 17 июля 2000 года.

– Отдыхали на пляже в Завьялово. Берег осыпался и обнажилась бутылка с запиской. Автора пока не нашли, по номеру не отвечают, – рассказал КП-Новосибирск Алексей Семенов.

Капсула времени была закопана на пляже. Фото: Google Карты/Алексей СЕМЕНОВ.

– Здесь были мы. Это место оставляем за нами, – написали 22 года назад жители Советского района.

Фотографии опубликовали в группе района в социальных сетях, чтобы найти автора послания. В комментариях одна из местных жительниц написала, что жила по этому адресу с таким номером телефона, но записку не оставляла.

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