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Политика27 июня 2022 2:45

Командир взвода и разведчик из Новосибирской области погибли в ходе спецоперации на Донбассе

Их посмертно наградили Орденом Мужества
София БЕРЕЗОВСКАЯ
Двое военнослужащих из Новосибирской области погибли на Украине. Фото: Минобороны РФ.

Двое военнослужащих из Новосибирской области погибли на Украине. Фото: Минобороны РФ.

Двое военнослужащих из Новосибирского района погибли в ходе спецоперации на Донбассе. Об этом рассказал глава района Андрей Михайлов.

– Андрей Смолькин и Рустам Мустафин за проявленные мужество и героизм представлены к награждению «Орденом Мужества», – сообщил глава района.

Андрей Смолькин – 25-летний гвардии лейтенант, командир взвода морской пехоты родом из села Толмачёво. Рустам Мустафин – 20-летний рядовой, разведчик группы специального назначения, родился в селе Ярково.

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