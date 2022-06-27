Тысячи новосибирцев на набережной отпраздновали 129-летие города. Фото: Александра ЛИХАЧЕВА.

Тысячи новосибирцев пришли на набережную отпраздновать 129-летие города. Мероприятия прошли с размахом, ведь ковидные ограничения отменили. Главной площадкой стала Михайловская набережная: к ней с самого утра 26 июня стянулись горожане.

На Михайловской набережной провели фестиваль мороженого, а также различные спортивные состязания, на сцене весь день шёл концерт. Завершился он выступлением звёзд МУЗ-ТВ. На сцену вышли Анатолий Цой, музыкальная группа Reflex и Гузель Хасанова.

Яркой точкой праздника стал фестиваль фейерверков на набережной. После того, как отгремели последние залпы, новосибирцы разошлись по домам. Машин не было, поэтому люди спокойно шли по проезжей части.

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