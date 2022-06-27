Две девочки пострадали в столкновении иномарок на улице Гаранина в Новосибирске

Две девочки пострадали в столкновении иномарок на улице Гагарина в Новосибирске. Фото: ГИБДД по Новосибирску.

В Октябрьском районе Новосибирска произошло жёсткое ДТП. В нём пострадали две маленькие девочки. Об этом рассказали в ГИБДД.

– Вечером 26 июня 21-летняя водитель «Сузуки SX4» двигалась по улице Бориса Богаткова в сторону улицы Тополевая. В пути, напротив дома 4 по улице Гаранина, столкнулась с автомобилем «Тойота Вилл». Машиной управляла женщина 1989 года рождения, – говорится в сообщении Госавтоинспекции.

В аварии пострадали две девочки – 4-х и 12-ти лет. Их в больницу увезла скорая. Какие травмы получили дети, в ГИБДД не назвали.

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