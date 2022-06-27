Рассказываем про пробки в Новосибирске на утро 27 июня 2022 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пробки в Новосибирске на утро 27 июня 2022 года: сложно проехать по улице Котовского. Кроме того, движение затруднено по улицам Ватутина и Станиславского. Об этом сообщает «2ГИС».

Пробки сковали улицы Троллейную, Титова, Немировича-Данченко и Сибиряков-Гвардейцев. Затруднено движение по Станционной, Широкой, площади Труда и Райсовета.

На правом берегу сложно проехать по улицам Большевистской, Никитина и Кирова. Кроме того, в пробках стоят водители на улицах Бориса Богаткова, Восход и Добролюбова.

По данным «2ГИС», уровень пробок в Новосибирске на утро понедельника, 27 июня, достиг 5 баллов.

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