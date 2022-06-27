«Дерево с его гнездом спилили»: новосибирские волонтеры спасают птенца луня

Березу, на которой находилось гнездо птицы, спилили. Фото: ЦРДЖ

В Новосибирске волонтеры Центра реабилитации диких животных спасают слетка луня — хищной птицы, семейства ястребиных. Его привезли зоозащитникам из Омска. Березу, на которой находилось гнездо птицы, спилили.

— Остальные птенцы были немного постарше и смогли уйти вслед за родителями. А этот — самый маленький — остался. Его подобрали люди, некоторое время держали у себя, но ухаживали не совсем правильно — кормили курицей. А птицам такое нельзя, это плохо влияет на их пищеварение, — рассказали КП-Новосибирск в ЦРДЖ.

Сейчас волонтеры ухаживают за слетком, стараются наладить ему питание. Фото: ЦРДЖ

Сейчас волонтеры ухаживают за слетком, стараются наладить ему питание, чтобы потом благополучно выпустить на волю.

— В идеале, мы планируем не просто выпустить его на природу, а найти для него так называемых «приемных родителей», которые могли бы принять птенца и так сказать «подготовить» его к жизни. У нас есть коллеги биологи, которые помогают нам с поиском таких гнезд. Такие «приемные семьи» мы стараемся найти для всех совят, соколят и так далее, — пояснили волонтеры.

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