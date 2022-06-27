В Кольцово у иномарки прямо на ходу отвалилось колесо

Мужчина едва не попал в ДТП из-за слетевшего прямо на дороге колеса. Фото: предоставлено героем материала

В поселке Кольцово в Новосибирской области мужчина едва не попал в ДТП из-за слетевшего прямо на дороге колеса. Сибиряк предполагает, что кто-то специально скрутил ему гайки.

— Случилось все в воскресенье, 26 июня. Машина у меня стояла с трех часов ночи где-то до полудня на парковке около магазина. Я сел за руль, проехал буквально метров 100-200 и авто «легло на бок», колесо отлетело в сторону. Благо, хоть не задело никого: а то на тротуаре стояли три девочки, оно прямо рядом пролетело. Я, к счастью, тоже ехал не быстро, километров 30 в час. Это как раз около светофора было. Ну я еще метров 20 проехал, прежде чем остановиться. И хорошо, что и на дороге никого не зацепил, — рассказал КП-Новосибирск владелец пострадавшего авто.

Сибиряк уверен, что само по себе колесо у него отвалиться не могло. И считает, что за этим кто-то стоит.

— Когда остановился, проверил остальные колёса, везде всё гайки были протянуты до предела, колёса когда менял, дважды протягивал. Ну не могли сами по себе все 5 гаек с одного колеса слететь. Тогда бы и на других колёсах гайки бы хоть чуть-чуть бы были расшатаны, но нет. Почти уверен в том, что гайки намеренно кто-то крутил. Таких случайностей не бывает, — рассказал мужчина КП-Новосибирск. — Плюс, на той парковке у магазина видели подозрительную белую машину примерно с 4 до 6 утра. Буду надеется, что удастся найти видеозапись всех событий с какой-нибудь ближайшей камеры.

В ближайшее время сибиряк планирует обратиться по поводу случившегося в органы. После того, как он опубликовал эту историю в соцстеях, несколько людей написали ему, что аналогичные случаи происходили еще в селе Барышево и в поселке Двуречье.

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