Погода в Новосибирске на 27 июня 2022 года: штормовое предупреждение и грозы

Ночью обещают бурю с грозой Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Погода в Новосибирске на 27 июня 2022 года будет грозовой: МЧС объявило штормовое предупреждение. В Западно-Сибирском гидрометцетнре опубликовали прогноз:

- Днем +23...+25 градусов, ночью +17...+19 градусов. Переменная облачность, ночью местами кратковременный дождь, гроза, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер Западный, 8-12 м/с, местами порывы до 18 м/с, - сообщили в Западно-Сибирском УГМС.

По данным ГУ МЧС по Новосибирской области, во второй половине 26 и сутки 27 июня в Новосибирской области ожидаются при грозах сильные дожди, град, шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду.

Сервис «Яндекс. Погода» обещает ночью +18...+21 градус, днем +18...+20 градусов. Облачно, днем дождь, ночью небольшой дождь. Ветер Юго-Западный, 5 м/с.

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