В Новосибирске из-под асфальта несколько дней льет кипяток

Горячая вода разливается уже три дня. Фото: кадр из видео.

В Новосибирске на пересечении улиц Кошурникова и Адриена Лежена несколько дней из-под асфальта бьет кипяток. О проблеме сообщили местные жители.

— Прорвало ещё в четверг, огородили и всё — кипяток фонтаном бьёт уже три дня. Местами ниже подтапливает. Почему не устраняют — не понятно. Также непонятно, почему не перекроют горячую воду и на кого потом повесят всё, что вытекло, — рассказал КП-Новосибирск очевидец.

В Сибирской генерирующей компании прокомментировали ситуацию.

— Мы обнаружили сразу несколько дефектов на магистральной теплотрассе по ул. Кошурникова. Работы предстоит провести на пяти участках теплосети силами нескольких бригад. Приступаем к ремонту этой ночью, с 1.00 27 июня; завершить работы планируем к 13.00 28 июня, — сообщили КП-Новосибирск в СГК.

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