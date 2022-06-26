МЧС выпустило предупреждение о шторме в Новосибирске

На Новосибирск надвигается буря. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Экстренное предупреждение выпустило региональное управление МЧС. Ведомство со ссылкой на Западно-Сибирский гидрометцентр сообщило о надвигающемся шторме.

— Во второй половине 26 и сутки 27 июня в Новосибирской области ожидаются при грозах сильные дожди, град, шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду, — говорит МЧС.

В ведомстве предупредили, что бря может оборвать провода, сорвать кровлю с крыш, сломать деревья и плохо закрепленные конструкции.

Напомним, в Купино шторм в ночь на 26 июня сорвал крыши школ и 12 домов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новосибирской области ночной ураган сорвал крышу школы и 12 домов

Город Купино оказался одним из пострадавших (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер