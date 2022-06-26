МЧС выпустило предупреждение о шторме в Новосибирске

На Новосибирск надвигается буря.
Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
Экстренное предупреждение выпустило региональное управление МЧС. Ведомство со ссылкой на Западно-Сибирский гидрометцентр сообщило о надвигающемся шторме.
— Во второй половине 26 и сутки 27 июня в Новосибирской области ожидаются при грозах сильные дожди, град, шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду, — говорит МЧС.
В ведомстве предупредили, что бря может оборвать провода, сорвать кровлю с крыш, сломать деревья и плохо закрепленные конструкции.
Напомним, в Купино шторм в ночь на 26 июня сорвал крыши школ и 12 домов.
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