В Новосибирске трамвай №13 изменил маршрут из-за ремонта

Пять остановок закроют на время ремонта путей Фото: Андрей КОПАЛОВ

В Новосибирске трамвай №13 сократил маршрут на 5 остановок. Об этом сообщили на сайте ЦУГАЭТ при мэрии Новосибирска.

— В связи с проведением ремонтных работ трамвайных путей на Гусинобродском шоссе с 22-00 24.06.2022 до окончания движения закрываются трамвайные маршруты № 11 «ПКиО «Сосновый бор» — Золотая горка», № 14 «пл. им. Калинина - Сад Мичуринцев». Работа трамвайного маршрута № 13 будет осуществляться по схеме «ул. Писарева — Сад Мичуринцев», — сообщили в ЦУГАЭТ.

Ранее трамвай №13 ходил по маршруту «Гусинобродское шоссе — улица Писарева». Теперь сократили пять остановок: «Гусинобродское шоссе», «Автодром», «Толбухина», «жилмассив Волочаевский», «Куприна».

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