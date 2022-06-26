В Новосибирской области ночной ураган сорвал крышу школы и 12 домов

В Новосибирске дерево упало на машину (слева), в Купино последствия масштабнее (справа). Фото: "АСТ-54" // "Купино, сэр"

В Новосибирской области ураган снес 13 крыш, несколько балконов и повалил деревья на дома. Итоги стихийного бедствия опубликовали в сообществе «Купино, сэр!».

По данным местных жителей, сильный ветер сорвал крышу школы на улице Розы Люксембург, крышу городской бани, здания мясокомбината, военкомата и жилых домов.

Снесено два балкона, на улице Ломоносова дерево упало на дом, а ворота снесло на машину. У котельной по улице Новый городок упала труба.

Сильный ветер привел к многочисленным обрывам ЛЭП, всего в списке 23 адреса. Местные жители сообщили, что пострадавших объектов больше.

В Новосибирске в ночь с 25 на 26 июня сильный ветер повалил несколько деревьев. одно из них упало на иномарку.

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