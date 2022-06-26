В Новосибирске огонь уничтожил «Лексус» во дворе на Затулинке

Огонь повредил соседнюю машину Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

В Новосибирске загорелся внедорожник Lexus RX. Пожар случился 26 июня в 02:38 у дома на улице Зорге, 209.

— Через 7 минут пожарные были на месте, открытым огнем горел автомобиль Lexus RX 570. Огонь повредил подкапотное пространство, сидения и рядом стоящий автомобиль Lada Granta. В 02:53 минуты открытое горение ликвидировано, — сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МЧС.

Пострадавших нет, причины возгорания устанавливают дознаватели. Пользователи соцсетей осудили хозяина авто — он припарковался на газоне:

— Штраф ему выписать, — уверен комментатор.

— Видимо, постоянно на газоне ставит, достал кого-то, —считает подписчик «АСТ-54».

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