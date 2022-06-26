Новосибирские активисты проиграли суд по закрытию Хилокского рынка

Активисты проиграли суд по закрытию Хилокского рынка.
Фото: Архив "КП"
Новосибирским активистам из организации организация «Центр правовых инициатив потребителей» не удалось добиться закрытия Хилокского рынка. Ленинский районный суд отклонил их иск.
— В удовлетворении иска отказано в полном объеме. Решение в законную силу не вступило,— сообщает пресс-служба суда.
По мнению общественников, торговые здания находятся в 500 метрах от Клещихинского кладбища, что нарушает санитарные нормы. Однако суд нарушений не выявил, поскольку большая часть кладбища в пределах рынка давно не работает.
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