«Сибирский Чикаго»: мэр Локоть поздравил горожан со 129-летием Новосибирска

Анатолий Локоть записал поздравление на 129-летие Новосибирска. Фото: кадр из видео.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поздравил новосибирцев с Днем города. Видео-поздравление мэр опубликовал официальной страничке «ВКонтакте».

Мэр вспомнил историю развития и роста города. На начало ХХ века Ново-Николаевск — уездный город Томской губернии, к концу 30-х годов — крупнейший краевой центр, настолько динамично развивающийся, что получил название «Сибирский Чикаго».

Затем — война, Новосибирск принимает десятки, сотни предприятий и учреждений, эвакуированных. После войны — 50-е и 60-е годы, становление Новосибирска как научного центра всего Зауралья, 70-е и 80-е годы время расцвета жилищного строительства и строительство первого за Уралом метрополитена.

— Новосибирску — 129! Самый молодой из крупных российских городов, он остаётся третьим в стране по количеству жителей. Наш город живой и подвижный, он меняется и растет во многом благодаря вашему неравнодушию. В чем же притягательность нашего города? Наверное, в этом стремлении вперед. Поэтому приезжают к нам учиться, строить карьеру, бизнес, — поздравил мэр Анатолий Локоть.

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