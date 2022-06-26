Новосибирский депутат Ростислав Антонов и группа «Калинов мост» записали песню ко Дню города

Депутат сам написал песню и подобрал мелодию. Фото: кадр из видео.

Депутат из Новосибирска Ростислав Антонов вместе с певицей Марией Тюдо записали музыкальный клип на 129-летие Новосибирска. Клипом они поделились в соцсетях.

— Заготовка к этой песне у меня появилась еще в феврале, мы даже с сыном подбирали музыку. Песня легла на полку на несколько месяцев. Позже я уехал на Донбасс, а когда вернулся, листок с текстом случайно попался мне на глаза, когда я перебирал на полке вещи. Я подумал: жалко будет, если пропадет. Хотелось сказать городу что-то доброе, светлое в наше непростое время, — рассказал КП-Новосибирск Ростислав Антонов.

Аранжировкой песни занялся музыкант Александр Владыкин из новосибирской группы «Калинов мост». А виды города снял оператор Евгений Гулидов.

— Меня в основном знают как критика Новосибирска, но это не значит, что я не люблю свой город. Очень люблю, потому и подмечаю недостатки. Но Новосибирск разный и все-таки прекрасен. Мы его любим, как любят родителей, и хотим, чтобы он становился лучше, — добавил Ростислав Антонов.

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