Погода в Новосибирске на 26 июня 2022 года: жара и сильный ветер. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погода в Новосибирске на 26 июня 2022 года будет жаркой и ветреной. Об этом говорится на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

– В Новосибирске днем будет +29…+31. Переменная облачность, в первой половине дня осадков не будет, во второй – местами ожидается кратковременный дождь и грозы, – уточнили метеорологи. – Порывы западного ветра достигнут 14 метров в секунду.

Специалисты «Яндекс Погоды» обещают, что воздух прогреется до +30. Ожидается небольшой дождь. К вечеру похолодает до +19 градусов.

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