В Новосибирске на перекрёстке «Тойота» сбила человека. Фото: "АСТ-54".
В субботу, 25 июня, в Новосибирске «Тойота» сбила человека. Информация о ДТП появилась в соцсети.
– На перекрёстке улиц Александры Плотниковой и Полтавской водитель универсала Toyota Corolla Fielder сбил человека, – говорится в сообщении «АСТ-54».
На месте аварии работали гаишники и медики.
По словам очевидцев, которые отписались в комментариях к посту, сбили человека на электросамокате.
– Летело это чудо километров под 40. Обогнал меня, не смотрел по сторонам, – написал один из свидетелей.
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