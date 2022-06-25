В Новосибирске на перекрёстке «Тойота» сбила человека. Фото: "АСТ-54".

В субботу, 25 июня, в Новосибирске «Тойота» сбила человека. Информация о ДТП появилась в соцсети.

– На перекрёстке улиц Александры Плотниковой и Полтавской водитель универсала Toyota Corolla Fielder сбил человека, – говорится в сообщении «АСТ-54».

На месте аварии работали гаишники и медики.

По словам очевидцев, которые отписались в комментариях к посту, сбили человека на электросамокате.

– Летело это чудо километров под 40. Обогнал меня, не смотрел по сторонам, – написал один из свидетелей.

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