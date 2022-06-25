Поздравить Новосибирск с Днем города приехали делегации из четырёх городов-побратимов. Фото: Анатолий Локоть // Телеграм.

В субботу, 25 июня, в Новосибирск приехали делегации из четырех городов-побратимов. Речь идёт о представителях из Минска, Оша, Еревана и Павлодара. Они прибыли поздравить город со 129-летием. В гости также приехали представители из Читы, Омска, Кызыла и Хабаровска. Об этом сообщили в мэрии.

Мэр Анатолий Локоть сказал, что история города пока еще короткая, но очень насыщенная. Она богата на разные события, даты, имена. Жители, по словам градоначальника, гордятся своей историей. Мэр поблагодарил участников делегаций за визит.

– Новосибирск – город гостеприимный. Мы хотим, чтобы вы почувствовали это тепло и дружелюбие новосибирцев, – сказал Анатолий Локоть.

В мэрии уточнили, что 13 лет назад был подписан договор побратимства с Ошем. Дружеские отношения установились за этот период.Также предстоит подписание Программы сотрудничества на 2022 – 2025 годы.

С Минском договор побратимства подписали 10 лет назад. Сотрудничество в рамках отношений ведётся плодотворно. Так, у трёх новосибирских районов в Минске есть районы-побратимы.

Известно, что с Ереваном соглашение о побратимстве подписали осенью 2014 года. А с Павлодаром его заключили в августе 2021 года.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber