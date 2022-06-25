В Новосибирске на Михайловской набережной прошёл концерт «Лунная соната», посвящённый 125-летию Кондратюка. Фото: Дарья КОРТУНОВА

В субботу, 25 июня, в Новосибирске на Михайловской набережной состоялся концерт «Лунная соната». Мероприятие приурочили к 125-летию Ю.В. Кондратюка. Речь о русском и советском учёном шведско-еврейского происхождения. Он был одним из основоположников космонавтики и когда-то жил в Новосибирске.

– Начался концерт в 19:30. Продлился около часа. Между номерами звучал закадровый голос, который рассказывал биографию Кондратюка, говорил о его разработках и достижениях. Также были озвучены факты о космосе. Например, какие кратеры на луне названы в честь Кондратюка. Было сказано, что в Новосибирске есть улица, названная в честь учёного. В основном выступали студенты университетов: НГТИ, был танцевальный коллектив от НГТУ, было несколько песен, танцев, театр мод в инструментальном сопровождении, – рассказал корреспондент КП-Новосибирск.

Присутствовали на концерте, по словам корреспондента КП, и молодежь, и люди преклонного возраста. Фото: Дарья КОРТУНОВА

Присутствовали на концерте, по словам корреспондента КП, и молодежь, и люди преклонного возраста.

Ранее КП-Новосибирск публиковала полную программу праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню города 2022.

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