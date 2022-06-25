Видео, как мотоциклист врезался в иномарку в Новосибирске, появилось в соцсетях. Фото: стоп-кадр.

Видео жёсткого ДТП с мотоциклистом и иномаркой на Немировича-Данченко в Новосибирске появилось в соцсетях. Момент столкновения попал на видеорегистратор.

На видео видно, что мотоциклист ехал по крайней правой полосе, а затем врезался в «Пежо», водитель которого перестраивалась. Иномаркой управляла женщина 1986 года рождения. От удара мотоциклист отлетел в дерево.

Байкер 1978 года получил различные травмы. Его госпитализировали.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новосибирске иномарка сбила 44-летнего мотоциклиста

Мужчину доставили в больницу (подробнее)