В Новосибирске мужчина в зелёных штанах и солнцезащитных очках стащил из подъезда коляску и велосипед

В Новосибирске мужчина в зелёных штанах и солнцезащитных штанах стащил из подъезда коляску и велосипед. Предоставлено: Вероникой.
В Новосибирске разыскивают мужчину, который украл из подъезда коляску и трёхколёсный велосипед. Вор, который позарился на детские вещи, попал на камеру видеонаблюдения.
– Кража произошла в 18:20 по адресу Российская, 10, в 1-м подъезде, – рассказали пострадавшие в группе «АСТ-54».
На фото видно, что стащил коляску и велосипед мужчина в солнцезащитных очках, зелёных штанах и кофте с капюшоном.
Как рассказала КП-Новосибирск потерпевшая, они написали заявление в полицию.
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