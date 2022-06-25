В Новосибирске мужчина в зелёных штанах и солнцезащитных очках стащил из подъезда коляску и велосипед

В Новосибирске мужчина в зелёных штанах и солнцезащитных штанах стащил из подъезда коляску и велосипед. Предоставлено: Вероникой.

В Новосибирске разыскивают мужчину, который украл из подъезда коляску и трёхколёсный велосипед. Вор, который позарился на детские вещи, попал на камеру видеонаблюдения.

– Кража произошла в 18:20 по адресу Российская, 10, в 1-м подъезде, – рассказали пострадавшие в группе «АСТ-54».

На фото видно, что стащил коляску и велосипед мужчина в солнцезащитных очках, зелёных штанах и кофте с капюшоном.

Как рассказала КП-Новосибирск потерпевшая, они написали заявление в полицию.

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